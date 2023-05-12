В РФ начнут знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РФ может появиться нововведение, согласно которому обвиняемые будут получать материалы уголовных дел в онлайн-формате. Об этом сообщается в телеграм-канале российского министерства юстиции.

В скором времени в РФ хотят расширить возможность задействования электронных документов на стадии предварительного расследования органами следствия и прокуратурой.

По словам замминистра юстиции РФ Вадима Федорова, российская уголовно-правовая политика должна продолжать заниматься вопросами уменьшения уровня преступлений, стабилизации процесса законотворчества в области уголовного законодательства и судопроизводства.

"Это упростит соответствующую процедуру для обвиняемых и позволит осуществить одновременное ознакомление с материалами дела всех заинтересованных лиц", – заявили в министерстве.

Ранее замминистра юстиции РФ Олег Свириденко рассказал, что законодательство об иностранных агентах обновят новой категорией, которую назвали "третьи лица". По его словам, думские депутаты уже поддержали данную инициативу.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах