В Москве за сутки зафиксировали 602 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки на территории Москвы врачи обнаружили 602 новых случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные федерального портала "стопкоронавирус.рф".

11 мая медики выявили в столице 265 случаев. Из этого следует, что суточное число заболевших недугом выросло на 337.

В больницу за указанный период положили 96 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 488 пациентов. Не смогли побороть недуг восемь человек.

В общей сложности количество выявленных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 511 825. Выздоровели за период пандемии 3 324 568 человек, умерли – 48 774.

Между тем в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказали, что за минувший день в России зафиксировали 3 111 случаев заражения COVID-19. Госпитализировали за сутки 864 человека, выздоровели – 5 587, умерли – 28 пациентов.

ВОЗ сообщила о снижении на треть смертности от COVID-19 за последние 4 недели