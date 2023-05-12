За сутки на территории РФ зарегистрировали 3 111 случаев COVID-19

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За минувшие 24 часа на территории РФ медики выявили 3 111 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За прошедший день в России зафиксировали 28 летальных исходов. По информации медиков, за день в государстве в больницу положили 864 человека. Это на 5% меньше, чем 11 мая.

Увеличение количества госпитализаций выявили в 33 российских субъектах, снижение – в 42 регионах.

Выздоровели от коронавирусной инфекции 5 587 пациентов. Такой показатель на 12,1% превышает данные, выявленные накануне.

5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайно ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. При этом гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все государства мира сохранять бдительность в отношении данной инфекции.

ВОЗ сообщила о снижении на треть смертности от COVID-19 за последние 4 недели