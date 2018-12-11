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Москва 24

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Общество

11 декабря, 09:20

Порнофильмы показывают в подъезде жилого дома в Москве

общество

В подъезде жилого дома крутят откровенные ролики

В подъезде жилого дома в районе Марьино около лифтов установлены экраны, на которых вместо рекламы показывают порно. Жильцы возмущены и переживают, что откровенное видео видят их дети и старики.

"Это сегодня у нас транслируют! А до этого была, как обычно, реклама. В течении уже 6 часов получается. А я вам послала еще вечером. И до сих пор это дело транслируется! Мне даже нечего сказать!" – рассказывает телеканалу Москва 24 взволнованная жительница Юлия.

Некоторые из жильцов предполагают, что видео на экранах около лифта – проделка подростков. "Но даже если так, это ведь где-то контролируется, администрируется. Ведь, насколько я понял, напрямую с экрана запустить такое нельзя", – поделился своими размышления один из местных жителей.

Как удалось выяснить корреспонденту телеканала Москва 24, приехавшему в подъезд с необычным видео, экраны представляют собой интерактивные мониторы, куда может зайти любой желающий. На нем видно установленные программы и возможность выхода в интернет. По сути, установить вместо рекламы эротические видео мог любой. Однако, кто и зачем вместо рекламы, запустил эротику на экраны до сих пор неизвестно. Жители уверены, за такое хулиганство нужно наказывать.

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