Порнофильмы показывают в подъезде жилого дома в Москве

В подъезде жилого дома крутят откровенные ролики
В подъезде жилого дома в районе Марьино около лифтов установлены экраны, на которых вместо рекламы показывают порно. Жильцы возмущены и переживают, что откровенное видео видят их дети и старики.
"Это сегодня у нас транслируют! А до этого была, как обычно, реклама. В течении уже 6 часов получается. А я вам послала еще вечером. И до сих пор это дело транслируется! Мне даже нечего сказать!" – рассказывает телеканалу Москва 24 взволнованная жительница Юлия.
Некоторые из жильцов предполагают, что видео на экранах около лифта – проделка подростков. "Но даже если так, это ведь где-то контролируется, администрируется. Ведь, насколько я понял, напрямую с экрана запустить такое нельзя", – поделился своими размышления один из местных жителей.
Как удалось выяснить корреспонденту телеканала Москва 24, приехавшему в подъезд с необычным видео, экраны представляют собой интерактивные мониторы, куда может зайти любой желающий. На нем видно установленные программы и возможность выхода в интернет. По сути, установить вместо рекламы эротические видео мог любой. Однако, кто и зачем вместо рекламы, запустил эротику на экраны до сих пор неизвестно. Жители уверены, за такое хулиганство нужно наказывать.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: