Теплая погода сохранится в столице до конца недели

Фото: depositphotos/ppl1958

На этой неделе в столице будет преимущественно плюсовая температура, а снег местами растает. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

В понедельник ожидается +1 градус и местами снег. По данным метеорологов, в начале недели Центральная Россия будет находиться под влиянием североатлантического циклона, вызывающего облачность с температурой на 5–7 градусов выше климатической нормы.

В среду столбики термометров поднимутся до трех градусов тепла. В четверг ожидается переменная облачность без осадков. На выходных в столице будет 3–4 градуса тепла и пройдут дожди.