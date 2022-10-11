В ГД внесли законопроект о штрафах до 100 тыс руб за оскорбление символики субъектов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуму внесли инициативу, предполагающую административный штраф до 100 тысяч рублей за действия, направленные на оскорбление символики субъектов России. Документ опубликован в думской электронной базе.

В роли инициаторов проекта выступили Госсовет Татарстана и депутат ГД Айрат Фаррахов.

В Госдуме пояснили, что сейчас в РФ ответственность предусмотрена лишь за неуважение по отношению официальных госсимволов страны. Новая инициатива поможет распространить федеральный закон на символы государственной власти субъектов России.

Ранее глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в РФ. По ее словам, цель этого проекта – поддержка всех категорий граждан, особенно детей и молодежи.

Помимо этого, в ГД внесли инициативу об альтернативных вариантах гражданской службы во время мобилизации. Законопроектом предлагается альтернатива тем, кто не должен идти на службу "по объективным причинам", но годен по состоянию здоровья.

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