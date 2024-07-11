Депутаты ГД осудили сенатора, которую возмутили мужчины в спортзалах

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Несколько депутатов ГД РФ осудили сенатора, которой не понравилось, что мужчины ходят в спортивные залы. Об этом парламентарии рассказали в беседе с изданием "Подъем".

Ранее член Совфеда Ольга Ковитиди заявила, что мужчина должен работать и приносить деньги в семью, помня, что он кормилец. Однако сейчас россияне, добавила сенатор, ходят в спортзалы и "смотрят на красоту своего тела".

"Каждый человек должен следить за своим здоровьем. Это неважно – женщина, мужчина, мальчик, девочка. Здоровье нашей нации – это, наверное, будущее нашей великой России, поэтому для меня очень важно, чтобы человек следил за собой", – подчеркнула член думского комитета по физкультуре и спорту Рима Баталова.

Депутат задала риторический вопрос – приятно ли смотреть на мужчин, которые в будущем будут ходить с "животами". В свою очередь, замглавы комитета по охране здоровья Алексей Куринный сказал, что здоровый мужчина принесет больше пользы.

"Я не думаю, что из тех мужчин, которые в спортзал ходят, кто-то послушает сенатора", – уверен он.

Куринный подчеркнул, что под занятиями спортом и физкультурой подразумевают не только красоту тела, но и здоровье. Поэтому не стоит "упахиваться" на работе и не думать о себе. При этом первый зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль уточнил, что важно соблюдать баланс между спортом, работой и семьей.

"У меня больше позитива к этим людям, чем к тем, которые сидят в барах. Спортзал – это здоровый образ жизни, и ни в коем случае нельзя за это укорять. Но мужчина должен правильно планировать свой день и должен чувствовать ответственность за тех, кто рядом с ним. Многие мужчины в какой-то степени не хотят брать ответственность", – добавил парламентарий.

Также он подчеркнул, что его больше беспокоит статистика разводов. В частности, он посоветовал поручить выяснить причины этого "какому-нибудь" институту, а потом отработать "болевые точки".

"Хочу всех заверить, что моя коллега сенатор от Крыма Ольга Ковитиди совсем не против спорта, здорового образа жизни и всего, что с этим связано", – написал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уточнила, что было бы лучше – посещение спортзалов или посещение "ларька с пивом" и "лежание на диване".

Ранее каждый третий опрошенный мужчина сообщил о готовности ходить в зал и следить за своей фигурой, чтобы познакомиться с женщиной. При этом 24% девушек выразили готовность ходить в спортзал и менять свою фигуру ради возможного партнера, однако треть ответила на это отрицательно.

