Умер посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев

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В Москве скончался первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на дипведомство РФ в республике.

Отмечается, что Каргиев возглавлял дипмиссию порядка 9 лет с 2008 по 2017 годы.

"Посольство Российской Федерации в Республике Южная Осетия с глубоким прискорбием сообщает, что 11 января 2020 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса, посол России в Южной Осетии в 2008– 2017 годах Эльбрус Каникоевич Каргиев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с послом состоится в понедельник.

Эльбрус Каргиев родился в 1944 году. С 1994 года трудился в МИД России. В 2007–2008 годах являлся главным советником Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ. С октября 2008 года по май 2017 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла страны в Южной Осетии.