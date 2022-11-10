Племянница Людмилы Зыкиной умерла при невыясненных обстоятельствах – СМИ

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Умерла племянница народной артистки СССР Людмилы Зыкиной Екатерина, сообщает "Московский комсомолец".

42-летняя женщина скончалась в конце октября при невыясненных обстоятельствах. По данным издания, она могла стать жертвой криминала. Близкие покойной причины ее смерти не называют. Известно, что в последнее время Екатерина жила в небольшом доме в Пензенской области.

Екатерина получила известности после смерти знаменитой тети. В одном из телешоу она рассказала, что брат не собирается делить с ней наследство, полученное от Людмилы Зыкиной.

Народная артистка СССР Людмила Зыкина скончалась на 81-м году жизни в Москве 1 июля 2009 года. Зыкина родилась 10 июня 1929 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны работала токарем на Московском станкостроительном заводе имени Орджоникидзе.

После войны работала санитаркой в подмосковном военном госпитале, затем швеей в больнице имени Кащенко. В 1947 году участвовала во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, после которого была принята в Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого.



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