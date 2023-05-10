16:39События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную развитию высоких технологий
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
11 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Высокие технологии для качества жизни: импортозамещение, внедрение, экспорт".
Речь пойдет об инновационных технологиях, созданных молодыми учеными и разработчиками на базе столичных технопарков.
Перед журналистами выступят:
- директор по развитию компании – разработчика технологий защитного остекления Иван Филоненко;
- генеральный директор компании по производству сверхпроводников Михаил Мойзых;
- медицинский директор иммунологической лаборатории Александр Карасев;
- руководитель направления экомониторинга и очистки водных сред Ксения Савельева.
Смотрите прямую трансляцию 11 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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