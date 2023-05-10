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16:39

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную развитию высоких технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

11 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Высокие технологии для качества жизни: импортозамещение, внедрение, экспорт".

Речь пойдет об инновационных технологиях, созданных молодыми учеными и разработчиками на базе столичных технопарков.

Перед журналистами выступят:

  • директор по развитию компании – разработчика технологий защитного остекления Иван Филоненко;
  • генеральный директор компании по производству сверхпроводников Михаил Мойзых;
  • медицинский директор иммунологической лаборатории Александр Карасев;
  • руководитель направления экомониторинга и очистки водных сред Ксения Савельева.

Смотрите прямую трансляцию 11 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществотехнологиипресс-конференция
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