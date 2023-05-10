Москва онлайн покажет, как хоккеисты ЦСКА сажают деревья в рамках акции "Сад памяти"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

11 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за высадкой деревьев в рамках Всероссийской акции "Сад памяти".

В мероприятии примут участие ветераны ВОВ, поэт Константин Фролов-Крымский и хоккеисты ЦСКА Матвей Аверочкин, Матвей Васин, Василий Дронык, Давид Эджибия и Андрей Барехов.

Акция проходит во многих городах России, ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Смотрите прямую трансляцию 11 мая в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.