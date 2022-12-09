Москва онлайн покажет, как срубят главную новогоднюю елку страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 декабря зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут понаблюдать за тем, как специалисты срубят ель вблизи деревни Гряды в Волоколамском городском округе.

Специалисты приступили к поискам главной новогодней елки еще летом. Основные требования – ель должна быть не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. В этом году были предложены 62 дерева, в шорт-лист попали 37 красавиц. Победительницу определила специальная комиссия.

Выбранной елке 95 лет, ее высота – 27 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, размах веток – 10 метров.

14 декабря дерево будет доставлено в Кремль.

Смотрите прямую трансляцию 12 декабря в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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