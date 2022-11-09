Экс-главу ФСКН похоронят 11 ноября в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Бывшего главу Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Черкесова похоронят в пятницу, 11 ноября, на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. Информацией об этом поделился депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Генерал-полковник Виктор Черкесов, скончавшийся накануне, будет похоронен в пятницу на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге", – написал он.

Хинштейн ранее информировал о смерти экс-главы ФСКН. По его словам, Черкесов был замечательным человеком и настоящим государственником.

"Вечная ему память!" – писал Хинштейн.

Черкесов был главой ФСКН с 2003 по 2008 год. Он родился в 1950 году в Ленинграде. В 1973 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.

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