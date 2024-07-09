RT: родители объяснили перевозку ребенка в клетке в Оренбурге желанием девочки

Фото: телеграм-канал "Оренбург"

Жители Оренбурга везли ребенка в клетке, так как девочка сама попросила покатать ее, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Семья шла в гости к родственникам, но ребенок устал, поэтому попросил покататься в тележке, в которой везли питомца, уверен собеседник издания. Таким образом девочка доехала до электропоезда, сейчас с ней все в порядке, заключили журналисты.

Ранее в Хостинском районе Сочи 11-летняя девочка надела на голову металлическую кастрюлю, а затем застряла в ней. Родители пытались помочь дочери, однако у них не получилось. Поэтому пришлось вызвать спасателей, которые срезали стенки кастрюли и освободили ребенка.