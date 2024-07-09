Летчик-космонавт Шкаплеров принял участие в старте бронепробега "Дорога мужества"

Фото: Сергей Смирнов

Летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров дал старт шестому пробегу бронетехники "Дорога мужества", пишет Агентство "Москва".

Во вторник, 9 июля, от Монумента Победы на Поклонной горе в Москве стартовал шестой пробег бронетехники "Дорога мужества". В путь двинулись 20 автомашин, многие из которых участвовали в боях Великой Отечественной войны.

Акция посвящена 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В этот день у Монумента Победы собрались ветераны и юное поколение защитников России – кадеты и юнармейцы, военачальники и общественные деятели. Рядом разместилась техника, которую многие видели лишь в кино. Легендарная "Катюша", "полуторка", грузовик ЗИC-151, который в годы ВОВ превзошел по проходимости даже американский "Студебеккер", и другие.

Колонна этой военной техники отправилась по маршруту Москва – Вязьма – Смоленск – Могилев и далее – снова Москва. Провожающие передали участникам пробега икону "Собор небесных покровителей Лавр святой Руси", чтобы она хранила их в пути. В 2017 году именно эту икону Герой России космонавт Антон Шкаплеров брал с собой на борт в космос, и вместе кораблем она за 168 суток обогнула Землю больше 2 500 раз.

Бронепробег, организованный Военно-техническим обществом, пройдет в течение недели, с 9 по 16 июля, машины преодолеют свыше 1 250 километров. "Дорога мужества" внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый длительный марш-бросок на бронетехнике в мирное время (2 395 километров в 2017 году).

Ранее Владимир Путин своим указом наградил Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Награду присудили ему за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, а также за его проявленное при осуществлении полета на Международную космическую станцию мужество.

