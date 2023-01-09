Эксперт назвал время адаптации к работе после новогодних каникул

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Большинство людей после новогодних каникул вновь адаптируются к деятельности от полудня до двух дней. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на психолога Евгения Идзиковского.

По мнению эксперта, стресс при выходе на работу после продолжительных каникул испытывают лишь те, кто не любит свою сферу деятельности. Психолог считает, что это не связано с резким переходом от отдыха к труду.

"На самом деле, если людям работа не очень нравится, возвращаться на нее не хочется. Однако многие ходят на работу с ощущением расслабленности и счастья. Для них труд – это приятное естественное продолжение жизни", – заявил Идзиковский.

Также на состояние работника влияет коллектив, подчеркнул психолог. Стресс может появиться из-за вынужденного общения с неприятными людьми.

Идзиковский рекомендовал перед выходом на работу наладить режим сна. Уже после этого следует приступить к деятельности, однако решать все вопросы необходимо постепенно, заявил эксперт.

Между тем диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала о диете после продолжительных праздников. Она рекомендовала отказаться от разгрузочных дней, так как для организма вредно резко сокращать количество потребляемой пищи после обильных застолий.

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