Роспотребнадзор предложил ввести новые нормы по освещению в новостройках

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Роспотребнадзор предложил ввести новые нормы, по которым в столичных новостройках может стать меньше солнечного света, сообщает телеканал Москва 24.

Согласно санитарным правилам, сейчас солнечный свет должен проникать в квартиры не менее двух часов в день в течение шести месяцев – с 22 марта до 22 сентября. Для будущих новостроек предлагают сократить этот период до четырех месяцев.

Эксперты опасаются, что из-за дороговизны земли плотность застройки повысится. Также на проникновение света в дома могут повлиять парковки, которые планируют размещать на первых этажах домов.