Психолог рассказал об опасности синдрома жертвы

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Привычка жалеть себя, вырабатываемая чаще всего в детстве для того, чтобы получить желаемое, может во взрослом возрасте перерасти в синдром жертвы, считает психолог и энергопрактик Алтынай Капалбаев. Он рассказал, как распознать эту проблему и грамотно бороться с ней.

"Не ведитесь на эти манипуляции, потому что тем самым вы вскармливаете именно этот стереотип поведения, когда у жертвы виноваты абсолютно все: государство, родители, соседи, коллеги, начальники", – поделился эксперт в беседе с Пятым каналом.

По его словам, остановить подобных людей может простое слово "нет". После нескольких отказов человек, привыкший через жалость получать желаемое, начнет искать иные пути. Психолог считает, что, если речь идет о родных и близких, отказывать им достаточно тяжело, но это сделать необходимо.

В качестве примера Капалбаев привел треугольник Карпмана "Жертва-агрессор-спаситель", согласно которому жертва наслаждается своим положением. По мнению психолога, подобное поведение является результатом стереотипов и возвышения страданий в музыке, книгах и фильмах.

"Ты страдал, и пришло к тебе счастье. Даже сказки: Золушка страдала и получила принца. Поэтому наша психика думает, что если мы будем страдать, будем жалеть себя, если у нас будет состояние жертвенности, то мы получим результат", – отметил Капалбаев.

Он добавил, что подобная модель поведения ведет лишь к депрессии и апатии. Капалбаев порекомендовал проанализировать свое окружение, проверить плейлист на число позитивной музыки, а также обратить внимание на отношение к ответственности за свою жизнь.

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