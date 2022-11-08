Россиян предупредили о геомагнитных бурях в течение двух суток

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На Земле зафиксировали неспокойную геомагнитную обстановку 8 и 9 ноября в связи с повышенной солнечной активностью. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на доктора физико-математических наук Владислава Шевченко.

"Сегодня и завтра будет несколько часов, когда проявится солнечная активность, то есть интенсивное образование солнечных пятен и солнечное излучение, которое влияет на состояние земного магнитного поля", – отметил он.

Шевченко подчеркнул, что в эти дни метеозависимым людям будет достаточно тяжело, так как геомагнитные бури могут стать причиной появления головных болей и головокружения.

Ранее доктор медицинских наук Игорь Гундаров рассказал, что неравномерные всплески коронавируса могут быть связаны с магнитными бурями. Он напомнил о статистике прошлого года, когда в июне и июле наблюдалось подобное явление.

В то время случился внецикловый всплеск инфицирования с магнитными бурями, заявил Гундаров.

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