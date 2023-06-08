Комитет ГД по обороне одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

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Комитет Госдумы по обороне одобрил и порекомендовал принять в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Соответствующий документ с заключением был размещен в думской электронной базе.

Проект о повышении возраста призывников, внесенный в ГД, предусматривает переходный период до 2026 года.

"Рекомендовать Госдуме принять проект Федерального закона N 312507-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 3 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" в первом чтении", – указано в документе.

Ранее правительство РФ поддержало инициативу о поэтапном повышении призывного возраста.

В марте этого года инициатива о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года была внесена в Госдуму. Верхний предел планируется увеличить до 30 лет.

Граждане, которые получили отсрочку до вступления закона в силу, могут пользоваться ей до истечения срока действия.



Комитет Госдумы по обороне обсудит поэтапное повышение призывного возраста в июне