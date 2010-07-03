Роспотребнадзор дал советы по борьбе с близорукостью у детей

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Роспотребнадзор дал несколько советов, как предотвратить развитие близорукости у детей в эпоху цифровых технологий. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в эпоху цифровых технологий повышается нагрузка на орган зрения, что приводит к покраснению и сухости глаз, расплывчатости и нечеткости зрения при взгляде вдаль, боли в шее и плечевом поясе.

В этом случае следует ограничить работу на компьютере и с гаджетами, а также ежедневно выполнять гимнастику для глаз.

"Дозированная нагрузка на орган зрения является важным фактором профилактики. При организации досуга ребенка, учитывая проблему гиподинамии, рекомендуется предусмотреть в режиме дня ребенка прогулки не менее 2-х часов, причем в светлое время суток", – отметили в ведомстве.

В сообщении указывается, что дети, которые пренебрегают прогулками на свежем воздухе, чаще сталкиваются с проблемами со зрением.