Google представил самые популярные запросы в 2022 году

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В 2022 году в Google чаще всего искали новости по Украине и смерти британской королевы Елизаветы II. Однако первое место по общим запросам завоевала игра Wordle, говорится на сайте компании.

Google представил перечень самых популярных запросов за текущий год. Список был поделен на категории.

"Wordle была самым популярным поиском по всему миру на фоне того, как игра для угадывания слов из пяти букв каждый день стала образом жизни", – говорится в сообщении.

В новостной категории популярными были запросы по результатам выборов, американской лотереи, а также информация об оспе обезьян. В перечне "люди" чаще всего искали актеров Джонни Деппа, Уилла Смита и Эмбер Херд. Следом за ними расположился российский лидер Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что с 24 октября на YouTube начал меняться дизайн. Поначалу в видеохостинге преобразился плеер. После же появилась функция перемотки ролика на линии хронометража с точным превью. Благодаря этому пользователям станет удобнее искать определенные моменты в видео.

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