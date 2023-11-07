Погибших в бою на Днепре операторов дронов представили к званию Героя России

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Погибших в бою на Днепре в Херсонской области операторов FPV-дронов (дронов с видом от первого лица) представили к званию Героя России посмертно, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами: ефрейтором Никитой Григорьевичем Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Александровичем Пастуховым. Их позывные были Мечта и Свят. В свой последний бой они пошли вместе", – сказал глава региона.

Никита Мечтанов родился в Новом Уренгое Тюменской области, школу закончил в Тольятти. После срочной военной службы работал в пожарно-спасательной части. В 2015 году в Донбассе погиб его отец. В 2017 году Никита заключил контракт с Вооруженными силами России и переехал в Севастополь.

"С июля по октябрь Мечта уничтожил 19 быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь минометных расчетов и до 100 единиц живой силы противника", – уточнил Развожаев.

Вячеслав Пастухов родился и вырос в Севастополе. Учился в местном архитектурно-строительном колледже, а в 2019 году заключил контракт с ВС РФ.

Оба военных погибли 30 октября под поселком Крынки Херсонской области, выполняя боевую задачу, подчеркнул глава региона.

Ранее о гибели операторов рассказал представитель производителя дронов. Тогда Мечта вместе со Святом использовали дроны в условиях сильных обстрелов, когда ВСУ пытались пересечь Днепр. В своем последнем бою они уничтожили восемь украинских десантных лодок.

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