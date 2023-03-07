15:36События
Москва онлайн покажет выступление артистов Школы-студии МХАТ в честь 8 Марта
Фото: vk.com/mxatschool
8 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как артисты Школы-студии МХАТ поздравляют представительниц прекрасного пола с Международным женским днем на станции метро "Театральная".
Артисты начнут представление в вестибюле станции, затем спустятся к платформам, читая стихи, и на перроне подарят женщинам цветы.
Смотрите прямую трансляцию 8 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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