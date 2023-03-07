Москва онлайн покажет, как певец Дмитрий Маликов поздравляет женщин с 8 Марта



8 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как на Тверской площади проходит ежегодная акция "Вам, любимые".

Волонтеры поздравят представительниц прекрасного пола с Международным женским днем и подарят им тюльпаны. В праздничной акции участие примет артист Дмитрий Маликов.

Раздача цветов в рамках акции пройдет также на ВДНХ, Никольской улице и в других популярных местах города. В этот же день мужчины смогут отправить открытки любимым, воспользовавшись почтовыми ящиками, установленными у входов в Парк Горького и ВДНХ, а также в Тверском проезде.

Смотрите прямую трансляцию 8 марта в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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