Москва 24: фестиваль "Все грани памяти" в честь 75-летия Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках Международного образовательного проекта ГенЭкспо (#ХабСудТех) при поддержке движения "Бессмертный полк" 8 мая начнется международный онлайн-фестиваль "Все грани памяти". Фестиваль посвящен всем, кто ждал и прикладывал неимоверные усилия, чтобы положить конец войне.

Мероприятие уже объединило более 10 стран. Перед зрителями выступят 75 лекторов – это исследователи, общественные деятели, представители генеалогического бизнеса и официальных структур. В течение трех дней, 8-10 мая, они буду рассказывать:



о поиске информации о жертвах Второй мировой войны;

о пробелах и потенциале документальных источников;

о возможности для поиска наших бойцов в документах противника;

о тонкостях восстановления судьбы военнослужащего;

об эвакуированных, вернувшихся из плена и трудившихся в тылу.

Смотрите трансляцию первого дня фестиваля 8 мая в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.