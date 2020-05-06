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Москва 24

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Общество

15:28

Москва 24: фестиваль "Все грани памяти" в честь 75-летия Победы

общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках Международного образовательного проекта ГенЭкспо (#ХабСудТех) при поддержке движения "Бессмертный полк" 8 мая начнется международный онлайн-фестиваль "Все грани памяти". Фестиваль посвящен всем, кто ждал и прикладывал неимоверные усилия, чтобы положить конец войне.

Мероприятие уже объединило более 10 стран. Перед зрителями выступят 75 лекторов – это исследователи, общественные деятели, представители генеалогического бизнеса и официальных структур. В течение трех дней, 8-10 мая, они буду рассказывать:

  • о поиске информации о жертвах Второй мировой войны;
  • о пробелах и потенциале документальных источников;
  • о возможности для поиска наших бойцов в документах противника;
  • о тонкостях восстановления судьбы военнослужащего;
  • об эвакуированных, вернувшихся из плена и трудившихся в тылу.

Смотрите трансляцию первого дня фестиваля 8 мая в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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