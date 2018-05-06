Генеральная репетиция парада в честь Дня Победы завершилась в Москве

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Генеральная репетиция парада в честь Дня Победы завершилась на Красной площади, передает телеканал Москва 24.

Колонна техники выехала с главной площади обратно к Нижним Мневникам. Из-за мероприятия в столице перекрывали несколько улиц.

В 10:00 старт торжественному мероприятию дал бой кремлевских курантов. В генеральной репетиции приняли участие 13 тысяч военнослужащих, более 150 единиц современного вооружения и военной техники.

На Красную площадь выехали новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран".

При этом авиация над Красной площадью не пролетела из-за погодных условия – небо затянуто облаками, ожидается дождь, гроза и порывистый ветер.

Генеральная репетиция в честь Дня Победы прошла в Москве 1 из 15



Главным событием 9 мая станет военный парад на Красной площади. Он начнется в 10:00 по московскому времени. В параде будут участвовать 13 тысяч человек, а также 120 единиц бронетехники и 73 летательных аппарата.

Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок. Световое представление начнется в 22:00 и продлится около пяти минут. Орудия выпустят более 80 тысяч залпов, а небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.