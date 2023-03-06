Москва онлайн покажет, как флорист выбирает цветы на 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 марта, накануне Международного женского дня, съемочная группа Москвы онлайн отправится на цветочную базу.

Корреспондент Анна Луговская вместе с флористом и декоратором Юлией Гетун оценят ассортимент, узнают цены и расскажут, как выбрать самые свежие и модные букеты для любимых дам.

Смотрите прямую трансляцию 7 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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