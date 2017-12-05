Путин одобрил закон о черных списках авиадебоширов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Президент Владимир Путин одобрил пакет законов, позволяющий авиаперевозчикам составлять черные списки авиадебоширов и отказывать им в покупке билетов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, пассажиров смогут включать в черный список на основании административного наказания за правонарушения на борту. Перевозчик должен будет письменно сообщить пассажиру о включении в черный список. Клиент сможет обжаловать это решение в судебном порядке.

При этом, если пассажир нуждается в медицинской помощи и воздушная перевозка – единственный способ транспортировки, компания не сможет ему отказать.

Ранее Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, согласно которым дебоширы на транспорте в зависимости от обстоятельств могут получить до 8 лет лишения свободы.