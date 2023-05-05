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16:43

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Москва онлайн покажет хореографический флешмоб "Вальс Победы" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 6 мая, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть хореографический флешмоб "Вальс Победы" в память о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне.

100 студенческих пар закружатся в танце у главного входа на ВДНХ под "Майский вальс".

Эта песня впервые прозвучала 30 декабря 1985 года в исполнении заслуженного артиста Российской Федерации Ярослава Евдокимова. Автором слов стал поэт-фронтовик Михаил Ясень.

Смотрите прямую трансляцию 6 мая в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществоМосква онлайн
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