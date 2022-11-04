Эксперт: исторический парад 7 ноября 1941 года не утратил своей актуальности и в наши дни

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парад 7 ноября 1941 года способствовал поднятию морального духа армии и всей страны. Об этом в разговоре с Агентством "Москва" сообщил председатель региональной общественной организации ветеранов штаба и управлений Московского военного округа, ветеран боевых действий, генерал-майор в отставке Василий Кротов.

По словам Кротова, мероприятие в 1941 году имеет большую значимость, чем Парад Победы в 1945 году. В 1941 году, сообщил генерал-майор, под Москвой были немцы.

"Сейчас в ходе вот этой специальной военной операции получили звание "гвардейские" несколько бригад и полков, последняя была артиллерийская бригада, а присвоение звания "гвардейская" говорит о массовом героизме, то есть вся часть совершила геройский поступок", – сказал Кротов.

По его словам, военнослужащие, принимающие участие в СВО на Украине также преданы своей стране. Они проявляют героизм.

В честь 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве будет работать интерактивный музей под открытым небом. Герой России, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеслав Сивко сообщил, что в ходе выставки посетители смогут ознакомиться с бытом и подготовкой военных, а также специальной техникой.

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