Россияне выбрали самые трудные профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 45% россиян считают деятельность космонавтов и врачей самой трудной. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опрос платформы по подбору персонала "Работа.ру".

Помимо этого, 39% россиян назвали трудной работу пожарного и шахтера, 35% – IT-специалиста и 33% – пилота. В десятку сложнейших профессий вошли адвокаты (27%), ученые (24%), инженеры (23%) и преподаватели (21%).

Во время выбора ответов респонденты опирались на факт ответственности той или иной работы – их было 66%. Порядка 60% считают, что важным критерием являются высокие требования к квалификации работника, а 56% россиян указали на опасность профессии. 47% участников опроса назвали свою работу сложной, в то время как 53% считают наоборот.

Уточняется, что исследование организовали во всех регионах страны в сентябре текущего года. В опросе задействовали 2 800 человек старше 18 лет.

Ранее эксперт рассказала, что специалисты по обучению русскому языку как иностранному, а также педагоги с несколькими областями знаний станут востребованы в Москве через 5 лет. Кроме того, в связи с расширением роли экологов в компаниях появится сегмент консультантов и контролеров соблюдения экологических норм для личных хозяйств и населения.

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