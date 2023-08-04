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19:21

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Москва онлайн покажет лекцию Андрея Курпатова об успешности и креативности

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

5 августа зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире лекцию врача-психотерапевта, автора множества популярных книг и научных публикаций, президента Высшей школы методологии Андрея Курпатова. Он прочитает лекцию по теме "Метанавыки как пропуск в будущее".

Андрей Курпатов расскажет, как добиться успеха в любом деле, развив в себе креативность, интуицию, способность нестандартно мыслить и быстро действовать, накапливать социальный капитал и учиться договариваться.

Мероприятие пройдет в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума.

ТРАНСЛЯЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ОТМЕНЕНА, ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ.

Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
обществогородМосква онлайн
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