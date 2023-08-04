19:21События
Москва онлайн покажет лекцию Андрея Курпатова об успешности и креативности
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
5 августа зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире лекцию врача-психотерапевта, автора множества популярных книг и научных публикаций, президента Высшей школы методологии Андрея Курпатова. Он прочитает лекцию по теме "Метанавыки как пропуск в будущее".
Андрей Курпатов расскажет, как добиться успеха в любом деле, развив в себе креативность, интуицию, способность нестандартно мыслить и быстро действовать, накапливать социальный капитал и учиться договариваться.
Мероприятие пройдет в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума.
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