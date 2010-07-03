В России появится уникальный центр ядерной медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уникальный многопрофильный медицинский центр с двумя циклотронами появится в России. Об этом было объявлено на симпозиуме "Ядерная медицина" в Санкт-Петербурге в рамках VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов (ECNS).

Ученые представили доклады о перспективах ядерной медицины и обсудили проблемы функционирования этой сферы в России. Они сошлись на том, что в стране важно отходить от консервативного подхода при разработке новых методов терапии, сообщает газета "Известия".

Перспективы применения ядерной медицины абсолютно ясны, поскольку другими методами сегодня невозможно обнаружить злокачественную опухоль на стадии зарождения. Так заявил председатель совета директоров "Новой медицинской компании" ("НОМЕКО") Сергей Мазуренко.

"Ядерной медициной называются методы диагностики и лечения, при которых используются радиоактивные изотопы и их соединения. Если изотоп подобран правильно, он накапливается только в тех местах организма, которые подвергаются исследованию. Лучи, испускаемые изотопом, дают возможность высвечивать те нарушения в работе органа, которые никаким другим способом практически нельзя обнаружить. Потому радиоизотопная диагностика сегодня является самым передовым методом исследования. Мировой рынок услуг ядерной медицины оценивается в 80 миллиардов долларов, а через шесть лет он вырастет до 300 миллиардов", – сказал Мазуренко.

По словам главного онколога страны, академика РАН Андрея Каприна, разработка новых радиофармпрепаратов обычно замирает на стадии доклинических испытаний. Он заявил, что России нужны новые фармацевтические препараты и квалифицированные кадры. Сейчас отечественной медицине не хватает около 800 радиотерапевтов и 3500 радиооператоров, нет ни одного медицинского училища, где бы велась учеба таких специалистов.

