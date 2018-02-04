Военную технику вывели на улицы Москвы для борьбы со снегом

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В ликвидации последствий сильного снегопада в столичном регионе задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"По обращению глав Калининского района города Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области, решением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова, выделен личный состав и специальная техника из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семеновского полка. Личный состав и техника приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов", – сообщили в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

Там также отметили, что в двухчасовую готовность приведены сводные отряды ликвидации последствий в Кантемировской и Таманской дивизиях.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в столице выпадет еще 15-17 сантиметров снега. Как ранее сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в настоящий момент для уборки снега в Москве задействовано более 4 тысяч самосвалов, более 15,5 тысяч техники, 72 тысячи рабочих ручной уборки.

Каждые четыре часа в столице проводятся сплошное прометание улично-дорожной сети и других городских территорий с последующей противогололедной обработкой, дополнительно используется мелкогравийная крошка. За прошедшие сутки специалисты вывезли почти 800 тысяч кубометров снега.