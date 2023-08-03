Москва онлайн покажет финал конкурса "Миссис Россия – 2023"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

6 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть финал конкурса "Миссис Россия – 2023". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщаются с участницами и организаторами конкурса.

"Миссис Россия – 2023" – ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Для участия нужно быть замужем и иметь хотя бы одного ребенка.

В финальный день конкурса будут оглашены победительницы в номинациях "Миссис Россия – 2023", "Миссис Россия – земной шар", "Миссис Россия – классик", "Миссис Россия – классик-земной шар", "Миссис Россия – пышные формы".

Смотрите прямую трансляцию 6 августа в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.