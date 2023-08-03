Москва онлайн покажет обзор гастрономического фестиваля "Сыр! Пир! Мир!"

Фото: сырпирмир.рф

5 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор гастрономического фестиваля "Сыр! Пир! Мир!". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с сыроварами и посетителями.

Фестиваль будет проходить с 4 по 6 августа в деревне Дубровской в Подмосковье. В мероприятии примут участие представители 350 фермерских хозяйств из 39 регионов России. Гости смогут узнать, как делается сыр и открыть для себя новые вкусы на дегустациях.

Смотрите прямую трансляцию 5 августа в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.