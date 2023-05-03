За сутки в Москве выявили 358 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

За последние сутки в столице были выявлены 358 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Были госпитализированы 83 пациента, смогли выздороветь 952 человека, семь пациентов скончались.

Отмечается, что всего с начала пандемии коронавируса в Москве было выявлено 3 507 807 случаев заражения инфекцией, из которых 3 319 186 пациентов выздоровели, а 48 710 человек умерли.

Ранее в Росздравнадзоре заявляли, что частота нежелательных реакций на прививки от COVID-19, которые были зарегистрированы, не выходят за рамки инструкций по применению. Отмечается, что число побочных проявлений после иммунизации, которые случились на фоне применения вакцин, составляет 0,08% от количества привитых россиян.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты регулярно мониторят безопасность иммунопрофилактики.

До этого в СМИ появлялась информация, согласно которой Росздравнадзор получил данные о более 30 тысячах случаев нежелательных явлений, связанных с проявлениями после иммунизации от коронавируса.



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