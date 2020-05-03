Скончался дьякон храма в Гольянове Андрей Молчанов

Фото: hramgolyanovo.ru

Умер дьякон московского храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове Андрей Молчанов. О его кончине сообщается на сайте храма.

"Отошел ко Господу клирик храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове священнодиакон Андрей Молчанов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что священнослужителю было 54 года.

Причиной смерти дьякона послужила пневмония. С этим диагнозом Андрея Молчанова госпитализировали еще в конце апреля, позднее его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. 3 мая состояние пациента ухудшилось. Он скончался, не приходя в сознание.