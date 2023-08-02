День ВДВ в Парке Горького. Прямой эфир



Съемочная группа Москвы онлайн ведет прямую трансляцию из Парка Горького, где по традиции 2 августа отдыхают десантники со своими семьями и друзьями.

Корреспондент Лариса Соколова общается с посетителями парка, расспрашивает десантников об их прыжках с парашютом и службе в ВДВ.

Днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем на парашютах впервые десантировались 12 человек для выполнения тактической задачи.

Официально День ВДВ был учрежден указом президента Российской Федерации в 2006 году.