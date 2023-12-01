Первая в России новогодняя елка зажглась в Якутии

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Первая в России новогодняя елка зажглась в столице Якутии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Также в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" на торжественные мероприятия прибыл хранитель вечной мерзлоты Чысхаан с символом холода – посохом из Оймякона.

"Хранитель холода Чысхаан после зажжения елки переместился из Якутска в Москву на международную выставку-форум "Россия", где передаст символ холода (посох) российскому Деду Морозу из Великого Устюга", – подчеркнули в пресс-службе.

С этого момента по всей России начнут зажигать новогодние елочные огни. В частности, процедура началась с зажжения огней во всех районах республики, уточнили в пресс-службе.

"Мероприятие стало, без преувеличения, брендом республики, что, безусловно, положительно сказывается на развитии туризма и привлекательности региона", – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

До этого стало известно, что главную новогоднюю елку страны спилят в подмосковном Щелкове 11 декабря в 12:00 по московскому времени. Возраст дерева – 84 года, а его высота составляет 25 метров. В списке "претендентов" в этом году было 30 елок.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ель России доставят в Кремль 13 декабря. Ее разместят на Соборной площади.

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