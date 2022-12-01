ЮНЕСКО внесла в перечень нематериального наследия сербскую сливовицу

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Традиционный сербский напиток – ракия-сливовица – попал в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято во время 17-й сессии Межправительственного комитета организации по охране нематериального культурного наследия, которую организовали в Марокко. Мероприятие транслировалось на сайте ЮНЕСКО.

"Элемент нематериального культурного наследия Сербии "Общественная практика и знания в связи с приготовлением и употреблением традиционного напитка из сливы – сливовицы" с сегодняшнего дня внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", – рассказали в министерстве культуры Сербии.



По словам представителя ведомства, в перечень внесли весь традиционный комплекс, который связан с продуктом. Речь идет о перегонке сливовицы, обычаях, народных помыслах и многом другом.

Ракия представляет собой традиционный балканский крепкий алкогольный напиток. Его крепость может варьироваться от 40 до 60 градусов и более. Сербия занимает третье место по производству сливы, поэтому в государстве очень распространен этот напиток. Для приготовления можно использовать не только данный фрукт, но и другие, например яблоки, персики, абрикосы и груши.

В 2007 году "сербская ракия-сливовица" стала обладательницей сертификата от Евросоюза, получив привилегию первого охраняемого продукта, имеющего географическое происхождение. В Сербии производством напитка занимаются порядка 300 тысяч производителей.

По словам эксперта в алкогольной индустрии, владельца одного из самых популярных брендов сербской ракии Саши Савичевича, внесение напитка в перечень может отлично сказаться на поставках в РФ.

Помимо этого, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попало белорусское плетение из соломы.

"Соломоплетение Беларуси: искусство, ремесло и умение включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", – сообщает телеграм-канал министерства культуры страны.

Плетение стало пятым элементом, который попал в этот перечень. Так, в списке ЮНЕСКО находится обряд "Колядные цари" и "Юрьевский хоровод", торжество в честь почитания иконы Матери Божией Будславской в Будславе и традиции бортничества.

До этого сообщалось, что в перечень ЮНЕСКО попали особенности приготовления французского багета. По словам главы Национальной конфедерации пекарей и кондитеров Доминика Анрака, приготовление подобного хлебобулочного изделия требует от повара особых знаний и навыков из-за соблюдений пропорций в рецепте.



Французский багет включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

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