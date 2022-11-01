Москва 24: научный руководитель Гидрометцентра России даст прогноз на праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

2 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он расскажет, в каких регионах ожидаются заморозки и первый снег, какая погода ждет россиян в праздничные дни.

Смотрите прямую трансляцию 2 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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