15:32Общество
Москва 24: научный руководитель Гидрометцентра России даст прогноз на праздники
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
2 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Он расскажет, в каких регионах ожидаются заморозки и первый снег, какая погода ждет россиян в праздничные дни.
Смотрите прямую трансляцию 2 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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