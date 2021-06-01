Эксперт оценил идею введения отцовского капитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Введение отцовского многодетного капитала не сильно ударит по российскому бюджету. Таким мнением поделился в беседе с RT руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.
Он подчеркивает, что для начала необходимо определить критерий. По его словам, одни считают многодетными семьи с тремя детьми, другие – с четырьмя и больше. Затем, чтобы оценить финансовую нагрузку на бюджет, важно выяснить, сколько в России многодетных отцов.
"Я думаю, что это не сотни миллиардов рублей уж точно. Это достаточно скромные суммы. Поэтому для бюджета страны это не будет чересчур сильным обременением", – заключил эксперт.
Масленников добавил, что идея отцовского капитала обсуждается уже давно. Он пояснил, что необходимый эффект от инициативы будет достигнут только "при четкой стопроцентной ясности и адресности".
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложениями по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми.
Одна из предложенных мер – введение отцовского капитала. Планируется, что его размер составит 639,4 тысячи рублей. Выплата будет осуществляться при рождении трех и более детей в одной семье.
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