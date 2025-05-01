Какие дни мая–2025 будут самыми опасными для всех знаков зодиака

01 мая, 08:00Общество
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
3, 6, 18 и 30-го мая будет высок риск потерять деньги. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.
По ее словам, в мае ожидается несколько категорий дат, которые не подходят для определенных действий.
Например, 5, 11, 23 и 26-е числа станут "днями разрушений". На них не стоит планировать важные дела, запуск новых проектов и открытие бизнеса.
"Энергии дня разрушают все на своем пути, поэтому высок риск лишь потратить время на работу и получить в итоге только проблемы", – пояснила эксперт.
5, 6, 10, 11, 18, 22, 23 и 26-е мая также не подходят для медицинских процедур и начала лечения. В эти дни высока вероятность ошибок со стороны врачей.
"Лечение может оказаться неэффективным, а человек будет долго восстанавливаться", – предупредила Богданова.
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