Какие дни мая–2025 будут самыми опасными для всех знаков зодиака

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3, 6, 18 и 30-го мая будет высок риск потерять деньги. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.

По ее словам, в мае ожидается несколько категорий дат, которые не подходят для определенных действий.

Например, 5, 11, 23 и 26-е числа станут "днями разрушений". На них не стоит планировать важные дела, запуск новых проектов и открытие бизнеса.

"Энергии дня разрушают все на своем пути, поэтому высок риск лишь потратить время на работу и получить в итоге только проблемы", – пояснила эксперт.



Юлия Богданова эксперт по китайской астрологии и фэншуй 3, 6, 18 и 30-е мая станут "днями без богатства". Поэтому они не подходят для вкладов, крупных покупок и одалживания денег. Инвестиции не принесут прибыли, а деньги можно просто потерять.

5, 6, 10, 11, 18, 22, 23 и 26-е мая также не подходят для медицинских процедур и начала лечения. В эти дни высока вероятность ошибок со стороны врачей.

"Лечение может оказаться неэффективным, а человек будет долго восстанавливаться", – предупредила Богданова.

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