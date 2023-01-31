Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную поддержке юных талантов столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

1 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Поддержка юных талантов Москвы в сфере культуры и искусства".

15 января стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Как выбирают лучших? Как устроена система дополнительного творческого образования? Какие специалисты становятся педагогами для юных талантов? Об этом и многом другом будут рассказывать:



заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Юлия Еремеева;

доцент Московской государственной консерватории имени Чайковского, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина;

председатель совета директоров детских школ искусств Москвы, директор ГБУДО Москвы "Детская школа искусств "Центр", ГБУДО Москвы "ДМШ имени Аренского", член Международного союза музыкальных деятелей Александра Полянская.

Смотрите прямую трансляцию 1 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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