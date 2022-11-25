Столичных инженеров пригласили в "Московскую техническую школу"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Промышленные предприятия могут подать заявку в "Московскую техническую школу" на обучение специалистов в области инженерии современным методам 3D-печати, а также в автомобиле- и авиастроении. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"Вместе с тем развитие аддитивных технологий не стоит на месте – появляются новые материалы и оборудование. Москва оказывает содействие промышленным предприятиям в переподготовке кадров для работы на новых устройствах", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства столицы.

Специалисты смогут посетить курс "Современные технологии аддитивного производства". По словам руководителя департамента, учебный план разрабатывался вместе с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом "НАМИ".

Во время обучения инженеры смогут узнать о возможностях аддитивного производства в общем машиностроении, авиационной и аэрокосмической промышленности. Также специалистам помогут познакомиться с методами анализа качества изделий, полученных из 3D-технологий.

Всего заявлено восемь направлений подготовки: "Технологии связи", "Аддитивные технологии", "Искусственный интеллект в промышленности", "Микроэлектроника и фотоника", "Робототехника и сенсорика", "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии" и "Беспилотный транспорт".

Ранее сообщалось, что в библиотеке "Московской электронной школы" появилось пять новых виртуальных лабораторий по технологии и физике. Они помогут ученикам изучить моделирование и проектирование объектов на компьютере.

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