Москва 24: руководители колледжей расскажут, как готовят автомехаников в МО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

25 октября в пресс-центре регионального информационного агентства Московской области состоится пресс-конференция по теме "Профессиональный автомеханик: мечта или реальность. Как в Подмосковье готовят специалистов для автомастерских".

Как меняется работа автосервисов в Московском регионе? Есть ли дефицит профессионалов? Насколько получаемые в учебных заведениях знания соответствуют запросам работодателей? На эти и другие вопросы ответят:



председатель ассоциации "РАСТО" Ольга Селезнева;

руководитель академии РОАД, руководитель комитета СПКА по профессиональному образованию в автомобилестроении Сергей Кожухов;

директор одинцовского колледжа Светлана Кострикова;

директор щелковского колледжа Флора Бубич.

Смотрите прямую трансляцию 25 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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