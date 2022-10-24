14:32Общество
Москва 24: руководители колледжей расскажут, как готовят автомехаников в МО
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
25 октября в пресс-центре регионального информационного агентства Московской области состоится пресс-конференция по теме "Профессиональный автомеханик: мечта или реальность. Как в Подмосковье готовят специалистов для автомастерских".
Как меняется работа автосервисов в Московском регионе? Есть ли дефицит профессионалов? Насколько получаемые в учебных заведениях знания соответствуют запросам работодателей? На эти и другие вопросы ответят:
- председатель ассоциации "РАСТО" Ольга Селезнева;
- руководитель академии РОАД, руководитель комитета СПКА по профессиональному образованию в автомобилестроении Сергей Кожухов;
- директор одинцовского колледжа Светлана Кострикова;
- директор щелковского колледжа Флора Бубич.
Смотрите прямую трансляцию 25 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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