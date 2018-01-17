Родители учеников смогут повлиять на жизнь школ через референдум

Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы предложил провести "школьные референдумы" в образовательных учреждениях столицы параллельно с выборами президента России. Об этом сообщил один из инициаторов проекта, депутат Мосгордумы Антон Молев.

На голосование планируется вынести ключевые вопросы жизнедеятельности образовательных учреждений: время каникул, начало учебного дня, школьная форма и выбор второго дополнительного иностранного языка, передает телеканал Москва 24.

Президентские выборы по статистике являются самыми популярными среди граждан. Их посещают более 50 процентов избирателей. Поэтому проведение референдума в этот день позволит привлечь на голосование по школьным вопросам дополнительное число родителей.

По словам Антона Молева, школы смогут сами определить необходимость проведения референдума.

"Если школа считает целесообразным, полезным в своей работе воспользоваться этой инициативой, то она эта сделает, у нее есть такой механизм, а если школа считает, что ей это не нужно, то она оставит это до другого раза", – пояснил он.

Депутат уверен, что данная инициатива будет способствовать развитию гражданского общества – у москвичей появляется возможность самим напрямую решать актуальные вопросы в сфере образования.

Тематику вопросов будет выбирать само образовательное учреждение, исходя из специфики, добавил политик.

"Поскольку это референдум, то и название самой процедуры и сама ее логика предполагает фактически опрос общественного мнения. Получив обратную связь, школа сможет воспользоваться информацией при принятии дальнейших решений", – заключил он.