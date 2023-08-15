Собянин рассказал о перспективах предпрофессиональных классов в старшей школе

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

С 1 сентября в столичные школы будут внедрять новые единые стандарты предпрофессионального обучения для учеников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"На встрече с жителями юго-запада ответил на вопрос о перспективах предпрофессиональных классов в старшей школе. Главное изменение – с нового учебного начнем внедрять единые стандарты, которые сделают предпрофессиональное обучение более качественным и привлекательным для ребят", – отметил он.

Он добавил, что создавать огромное количество направлений подобных классов и расширять их бесконечно попросту невозможно. В какой-то момент количество данных школ и образовательных центров в Москве увеличилось, хотя корпуса и их величина остались на том же месте.

По словам Собянина, власти города не предпринимали попыток закрыть что-либо, просто сами учреждения становились крупными, в них обучается порядка 3–4 тысяч детей.

"За счет этого можно было сформировать полноценные профильные классы. И действительно, по четыре, пять, иногда и по шесть профильных классов. Они дают ребятам возможность выбрать свои профили, выбрать будущую специальность, направление учебы, подготовиться соответственно к единому госэкзамену", – объяснил он.

В этом году планируется стандартизировать подходы к подобным классам, так как четкого стандарта для них нет, но есть вопросы о их качестве и многом другом, подчеркнул Собянин.

"Вместе с учительским сообществом доработаем эти стандарты и в этом году начнем активно их внедрять так, чтобы это было полноценное предпрофильное образование, которое поможет ребятам найти свою дорогу в жизнь", – резюмировал Собянин.

Ранее сообщалось, что ученики медицинских классов столичных школ посетили экскурсии на подстанции скорой помощи. По словам заместителя руководителя столичного департамента образования и науки Наталии Киселевой, школьники смогли увидеть работу врачей и узнать ее принципы, изучить оборудование и многое другое.



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